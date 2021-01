Robbie Hageman bezig met comeback: ‘Conor McGregor gevraagd mij te helpen’

Voor de 29-jarige Hageman leek een toekomst in het kickboksen uitgesloten. De artsen gaven hem het advies rustig aan te doen. Stilzitten zit niet in het bloed bij Hageman en dus besloot hij het trainen weer op te pakken om fit te worden. Nu staat er een heuse comeback op de planning. Tegen Vechtsport Info zegt Hageman dat hij hoopt daar de hulp bij te krijgen van UFC-ster Conor McGregor.

Hulp nodig

Hageman en McGregor zijn geen onbekenden van elkaar. Zo hielp de Nederlander de Ier in de voorbereiding op enkele wedstrijden. MMA-vechter McGregor wilde zijn kickbokstechnieken aanscherpen en riep daar de hulp van Hageman voor in.

Nu hoopt Hageman dat McGregor, die inmiddels is uitgegroeid tot een wereldster, hem gaat helpen om terug te komen. ,,Ik sprak met de trainer van Conor in Ierland, John Kavanagh. Deze zei eigenlijk gelijk ja. Ik heb nog contact met hem en Conor, vooral via social media. Dus de relatie is nog warm”, zegt Hageman.

Glory mag mij bellen

Een grote vechtsportorganisatie heeft interesse om Hageman in de ring te zetten. Dus wil de vechter goed terugkomen. Bij Glory zal dit voorlopig niet meer zijn omdat het contract inmiddels is verlopen. Toch zegt Hageman ook open te staan voor een gevecht bij deze organisatie.

Als Hageman zijn comeback maakt dit jaar, wat afhankelijk is van hoe de coronapandemie zich ontwikkeld, is dat gelijk de afsluiter voor een documentaire die over de vechter gemaakt wordt. ,,Daar werken wij naartoe, de comeback is een mooi sluitstuk voor mijzelf en de weg die ik heb afgelegd. Ik wil laten zien dat je met wilskracht ver kunt komen”, aldus Hageman die vastbesloten is de ring weer in te gaan.