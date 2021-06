Robbie Hageman maakt rentree na hersentumor: ‘De artsen zeiden dat ik nooit meer zou mogen kickboksen’

Het vechten zit bij Hageman in het bloed en dat blijkt wel uit het feit dat de kickbokser niet wilde opgeven nadat hij slecht nieuws kreeg. Naast de steun van zijn familie en vrienden sleept zijn geloof hem door donkere tijden en gaat het licht weer schijnen. Tegen Vechtsport Info zegt Hageman blij te zijn de ring weer in te mogen. In het najaar staan er al twee wedstrijden gepland.



,,De artsen zeiden dat ik nooit meer zou mogen kickboksen, maar opgeven was voor mij geen optie, ik werd geopereerd en de hersentumor is voor het grootste deel weg”, zegt Hageman. ,,In het najaar rond eind oktober of begin november vecht ik weer en daar heb ik zin in. “