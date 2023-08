Sean O’Malley maakt hype waar en verovert UFC-titel met karakteristieke knock-out tegen Aljamain Sterling

McGregor nu écht op de weg terug naar de kooi: ‘Conor en Chandler zijn treinstel­len die op elkaar beuken’

Conor McGregor (34) die níét in de spotlights staat, dat zullen we vermoedelijk nooit meemaken. Maar de UFC-superster is nu wel heel nadrukkelijk in beeld, op Netflix en in een nieuw seizoen van The Ultimate Fighter. Dat komt ook omdat een rentree in de kooi tegen Michael Chandler eraan zit te komen. Voormalig MMA-kampioene Marloes Coenen kijkt ernaar uit, naar McGregor als vechter én entertainer.