Soap bij licht-zwaargewichten gaat door: nu houdt Artem Vakhitov het voor gezien bij Glory 80

Interview Badr Hari heeft wereldti­tel Rico Verhoeven nog altijd in het vizier: ‘Ik sla nog steeds als Badr Hari’

Badr Hari keert over anderhalve maand, met een meerjarige contractverlenging op zak, terug in de ring. De 37-jarige Hari heeft nog altijd de Glory-zwaargewichttitel van Rico Verhoeven in zijn vizier. ,,Kampioen worden in drie decennia zou een ongeëvenaarde prestatie zijn.”

29 januari