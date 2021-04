Spectaculaire overwinning voor Nieky Holzken: ‘Nog steeds de nummer één'

Nieky Holzken heeft woensdagnacht (Nederlandse tijd) een spectaculaire overwinning geboekt. De Helmonder (37) was in Singapore veel te sterk voor de Australische veteraan John Wayne Parr, die in de tweede ronde niet meer opstond na een trap tegen het hoofd. Een nieuw titelgevecht in de lichtgewichtdivisie (-77 kilogram) van ONE Championship lonkt.

Voor de gelegenheid ruilde Holzken het kickboksen in voor muay thai, de discipline waarin de 44-jarige Parr een ware legende is. Gevolg was dat The Natural met veel kleinere handschoenen dan normaal in de kooi stond en dat hij tijdens de partij gebruik zou mogen maken zijn ellebogen. Geen probleem, zo zei hij vooraf al. ,,Ik heb daar mijn hele leven wel al op getraind.’’

En dat bleek al direct vanaf de eerste bel. Holzken kwam scherp uit de startblokken en schopte zijn tegenstander in de eerste ronde met een spinning hook kick naar de grond. De ervaren Parr stond op, maar overleefde de ronde ternauwernood. In de tweede ronde liet de Helmonder wederom zien in blakende vorm te verkeren. Nadat hij de Australiër al gauw weer naar de grond sloeg met een harde stoot, maakte hij de pot daarna af met een spectaculaire trap tegen het hoofd.

Titelgevecht

Holzkens contract bij ONE Championship loopt, af maar het is bijna ondenkbaar dat de organisatie hem na zo'n dominante prestatie geen titelgevecht aanbiedt. ,,Ik ben er nog steeds‘’, zei hij na afloop in de kooi. ,,Nog steeds de nummer één op m’n 37e.‘’

In zijn twee eerdere pogingen om de wereldtitel bij ONE te pakken, kwam hij telkens te kort tegen kampioen Regian Eersel. Eerder revancheerde hij zich al met een overwinning via knock-out op Elliott Compton.

Volledig scherm Holzken en Parr poseren met elkaar na de wedstrijd. © Screenshot ONE Championship