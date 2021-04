Spong staat open voor gevecht tegen Verhoeven: 'Ik ben de man die hem van de troon kan stoten’

Tyrone Spong (35) staat open voor een rentree in het kickboksen. De Surinaams-Nederlandse topatleet staat niet afwijzend tegenover een gevecht met Glory-wereldkampioen Rico Verhoeven. Als de prijs goed is, dan kan wat Spong betreft de zaak snel geregeld worden.

In een interview met oud-vechter Clyde van Dams, zegt Spong dat hij er positief tegenover staat om terug te keren naar het kickboksen. Spong, die in 2014 voor het laatst in een kickbokswedstrijd te zien was, brak destijds zijn been in een gevecht tegen Gökhan Saki. Na dit debacle en een pittige herstelperiode legde Spong zich toe op het boksen en haalde daarin verschillende wereldtitels binnen.



Tegen Van Dams zegt Spong dat de Glory-fans zeker een clash tussen hem en Verhoeven zouden willen zien; ,,De fans willen het en Glory weet dat natuurlijk ook, maar ze moeten met de juiste prijs komen", aldus Spong. ,,Ik ben de man die Verhoeven van zijn troon kan stoten.”

Over Verhoeven is Spong vol lof. Hij vindt dat er te vaak onterecht commentaar is op de 31-jarige Brabander. ,,Rico doet zijn ding en het commentaar op hem vind ik onterecht. Hij wint al zijn partijen. Het lijkt of Rico zich moet blijven bewijzen”, zegt Spong.

Als Glory het ziet zitten om een wedstrijd te regelen moet er wel betaald worden. ,,Kom met de juiste prijs en een datum en we gaan ervoor, dan is het old school tegen de nieuwe generatie. En old school is wat de fans willen zien”, aldus een zelfverzekerde Spong.