Sportwereld staat stil bij drama in Marokko, minuut stilte voor alle wedstrijden Nederlands profvoetbal

Israel Adesanya onttroond na grootste verrassing in UFC-historie door Sean Strickland: ‘Kan iemand me wekken uit deze droom?’

Israel Adesanya is zondagochtend tijdens UFC 293 op krankzinnige wijze onttroond als wereldkampioen van de middengewichten. Sean Strickland zorgde in het Australische Sydney voor één van de grootste verrassingen in de historie van de Amerikaanse organisatie. Strickland verbaasde vriend en vijand door de zevenvoudig wereldkampioen via jurybesluit (49-46, 49-46 en 49-46) te verslaan.