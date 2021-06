Succesvolle rentree Vasyl Lomachenko: zege op knock-out

Oscar ‘The Golden Boy’ De La Hoya (48) maakt rentree naar de boksring

18 juni Oscar De La Hoya had beloofd dat hij zou terugkeren naar de boksring. Het duurde wat langer om het officieel te maken, maar de wereldkampioen in zes gewichtsklassen zal voor het eerst in bijna 13 jaar gaan vechten. ‘The Golden Boy’ zal het opnemen tegen voormalig UFC-kampioen Vitor Belfort (44), in een oefenwedstrijd van acht ronden gepresenteerd door Triller op 11 september in Las Vegas.