Tariq Osaro wint in Ahoy vol Kroaten en mag zich opmaken voor titelgevecht met Rico Verhoeven

Glory-zwaargewichtkampioen Rico Verhoeven (34) verdedigt later dit jaar zijn titel tegen Tariq ‘Cookie’ Osaro (27). Die won vanavond op Collision 5 in Rotterdam Ahoy van Antonio Plazibat in het hoofdgevecht van de avond, onder toeziend oog van duizenden Kroaten die al in Nederland waren voor de Nations League-wedstrijden in het voetbal en Plazibat kwamen steunen. In het hol van de leeuw sloeg Osaro verrassend toe, met een knock-out in de vijfde ronde.

Plazibat en Osaro zijn teamgenoten bij Mike's Gym, maar werden aan elkaar gekoppeld nadat laatstgenoemde onlangs een viermanstoernooi won. Plazibat zou eerder al met Rico Verhoeven om het zwaargewichtkampioenschap strijden, maar ‘The King of Kickboxing’ liep tegen een zware knieblessure aan en komt pas eind dit jaar weer in actie. Daarom creëerde Glory een interim-titel.

Plazibat was in elk geval op de tribunes in het voordeel. Duizenden Kroaten zijn al dagen in Rotterdam vanwege de Nations League-wedstrijden van het Kroatische voetbalelftal. Duizenden trokken vandaag ook naar Rotterdam Ahoy om Plazibat te steunen, wat hem een enorm ‘thuisvoordeel' gaf. Plazibat én Osaro beloofden dat de wedstrijd geen vijf rondes zou duren: allebei gingen ze voor een knock-out.

Het opmerkelijkste moment van de avond was in de tweede ronde, toen Plazibat na de bel nog uithaalde en scheidsrechter Edward Strijkert raakte. Die moest zelfs vervangen worden. Maar wat óók opmerkelijk was, was dat favoriet Plazibat nauwelijks iets in te brengen had tegen de veel stabieler vechtende Osaro. Tijdens het gevecht zag je al zijn worsteling met zijn linkerarm, waaraan hij dus geblesseerd was geraakt.

Tegen een gehavende Plazibat vond de jury de onder Nigeriaanse vlag vechtende ‘Cookie’ in alle eerste vier rondes de betere. In de vijfde kwam Osaro zijn belofte na door Plazibat naar het canvas te werken en de avond met een knock-out én de interim-titel om zijn middel te besluiten. Plazibat verontschuldigde zich tegenover zijn Kroatische fans, terwijl Osaro nederig bleef. In tranen sprak hij Ahoy toe en vroeg hij Verhoeven ‘zo klaar als mogelijk te zijn’. ,,Want ik kom voor goud.”

Tarik Khbabez

Tarik Khbabez (31) won, pal voor Plazibat - Osaro, het gevecht van zijn vriend Mohamed Amine en veroverde daarmee de interim-titel in het lichtzwaargewicht. Daar ging een vreemd verhaal aan vooraf. Khbabez zou vanavond om de titel van Donegi Abena vechten, totdat die laatste zich ziek afmeldde deze week. Khbabez, vechtend voor Marokko, was furieus. Amine wierp zich, slechts een paar dagen voor het gevecht, op als tegenstander. Glory ging in zijn verhaal mee, maar Khbabez vond het zwak dat zijn vriend Amine zo gretig op de plek aasde, vlak na een telefoongesprek waarin Khbabez zijn emoties uitte. Amine zag het anders, zei hij op een persconferentie waaraan Khbabez niet deel wilde nemen.

Khbabez sloeg en schopte alle frustraties van zich af en overklaste Amine, die in ronde vier niet meer overeind kwam na een vuisten- en trappenregen van ‘The Tank’. In tranen kreeg het lichtzwaargewicht zijn interim-titel om zijn middel gehangen. Hij haalde in de microfoon nog een keer uit naar alle vechters met wie hij te maken kreeg die een gevecht afzegden, noemde ze 'fuckers’ en zei dat hij de officiële titel van Abena niet meer hoefde. Voor Khbabez voelde deze interim-titel als de echte.

Donovan Wisse en Endy Semeleer

Twee Glory-vechters die hun officiële titels op het spel hadden, Donovan Wisse (26) en Endy Semeleer (27), lieten overtuigend zien waarom ze de terechte kampioenen zijn. Middengewichtkampioen Wisse, vechtend onder Surinaamse vlag, had Serkan Ozcaglayan als uitdager. Wisse neutraliseerde diens knock-outkracht ogenschijnlijk eenvoudig, liep nauwelijks averij op en werd zonder enige twijfel tot winnaar gekroond door een unanieme jury. Ozcaglayan sprak van tevoren uit dat hij de beste Wisse tegenover zich wilde hebben. ,,En die kreeg hij”, zei Wisse na afloop. Hij won voor de achtste (!) keer op rij bij Glory en verdedigde zijn titel voor de tweede keer.

Ook bij Semeleer was er geen enkele twijfel bij de jury, na zijn gevecht tegen Jay Overmeer. Semeleer noemde Overmeer na zijn zege ‘de sterkste tegenstander in de weltergewichtdivisie’. Voor Semeleer was het de derde keer dat hij de gordel om zijn middel gehangen kreeg. Eind 2022 greep de onder Curaçaose vlag vechtende Semeleer de vacante titel door een discutabele puntenzege op Alim Nabiyev. In april van dit jaar verdedigde hij zijn kampioensriem zeer overtuigend tegen Murthel Groenhart.

Overige uitslagen

Micheletti vs. El Bouni (lichtzwaargewicht)

Boapeah vs. Bokeme (middengewicht)

Khachab vs. Toktasynov (prelim zwaargewicht)

Camara vs. Gafencu (prelim weltergewicht)

Kedves vs. Pelcis (prelim lichtgewicht)