Tekeningen van bokslegende Muhammad Ali onder de hamer

Het gaat om 24 werken, veelal in een cartooneske stijl, waarvan sommige door Ali gesigneerd zijn. De tekeningen weerspiegelen Ali’s interesse in religie en sociale rechtvaardigheid, maar er zijn er ook die hemzelf in de boksring voorstellen.

In een van Ali’s tekeningen, getiteld ‘Sting Like a Bee’, staat in een tekstballon boven een net knock-out geslagen bokser: ,,Scheids, hij zweefde als een vlinder en stak als een bij!”, een gevleugelde uitspraak van Ali. Volgens het veilinghuis maakte hij het werk tijdens de opnames van de miniserie Freedom Road , waarin hij speelde. Verwacht wordt dat de tekening 40.000 tot 60.000 dollar zal opbrengen bij de veiling op 5 oktober.

In een ander werk, The Starving Children of Mississippi, uit 1967, tekende Ali een figuur in korte broek die zegt: ,,Ik wilde alleen vechten om jullie arme zwarte kinderen te voeden.” Andere werken verwijzen naar de rassenrellen in Los Angeles van 1965 en die van Newark in 1967, terwijl een ander verwijst naar de islam, de religie waartoe hij zich in 1964 bekeerde.