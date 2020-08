‘Terugkeer Mike Tyson uitgesteld om meer geld binnen te halen’

Orlando Smeekes thuis en opgelucht in de ring: ‘Je bent op jezelf aangewezen, het is een echte mannen­sport’

6 juli Orlando Smeekes was een voetballer waar iedereen wel wat van vond. Talentvol, lui, lastig, briljant, oprecht; alle stempels kwamen erop. De werkelijkheid is anders. Lange tijd was hij op zoek naar zijn identiteit, die hij inmiddels heeft gevonden in het bedrijfsleven én de boksring.