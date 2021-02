Titanenstrijd tussen sterkste man en 140 kilo wegende Senegalese reus

Oude rivaal Mike Tyson: ‘We gaan knokken voor 200 miljoen’

11 januari Evander Holyfield, de man die ooit een stuk oor verloor toen Mike Tyson hem beet, zegt dat hij in gesprek is met het team van Tyson over een gevecht. Holyfield verwacht dat de wedstrijd 200 miljoen dollar zal opleveren. Het is volgens The Real Deal ‘het grootste duel ooit’.