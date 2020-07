Toekomst GLORY Kickboxing onzeker door corona

Het is geen geheim meer dat GLORY, de kickboksorganisatie waar wereldkampioen Rico Verhoeven eind vorig jaar nog een meerjarig contract tekende , in financiële problemen verkeert. In opdracht van investeerder Pierre Andurand stelde algemeen directeur sport Cor Hemmers met een een aantal collega’s onlangs nog een ‘coronaproof’-plan op. Het document is inmiddels ingediend, maar dat heeft nog niet geleid tot een definitief besluit.

Tot nader order opgeschort

De werkzaamheden van Hemmers bij GLORY zijn inmiddels tot nader order opgeschort. ,,Ik heb als zelfstandig consultant een overeenkomst voor mijn diensten. Mij is medegedeeld dat de overeenkomst is opgeschort. Van ontslag is in mijn geval, als externe consultant, dus geen sprake”, licht de Bredanaar in een korte reactie toe.