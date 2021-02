Topkickbokser Nieky Holzken treft droomtegenstander John Wayne Parr in Singapore

video Tarik ‘de Tank’ is nog niet klaar met Rico Verhoeven: ‘Als kind dacht ik al: ooit pak ik jullie allemaal’

24 februari In Azië is Tarik Khbabez (28) al langer een grote ster en wil iedereen op straat met hem op de foto. Hier in Nederland was hij bekend onder vechtsportkenners, maar sinds het viermanstoernooi tegen Rico Verhoeven is de populariteit van ‘de Tank’ ook in ons land flink gestegen. ,Ik wil nooit meer terug naar waar ik vandaan kwam.’’