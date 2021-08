Topvechter Fedor Emelianenko ontweek Alistair Overeem diverse keren

Alistair Overeem zegt dat collega-legende Fedor Emelianenko weigerde tegen hem te vechten in Bellator en niet te vergeten in Strikeforce. Overeem werd ontslagen door de UFC na een knock-outverlies tegen Alexander Volkov eerder dit jaar.

De Nederlander stond open voor een contract met verschillende vechtsportorganisaties. Overeem had gesprekken met Bellator MMA over een mogelijk vechten tegen Emelianenko, maar het gevecht werd uiteindelijk niet geboekt. Emelianenko koos in plaats daarvan Tim Johnson om te vechten. Overeem heeft daarop besloten dat hij voorlopig een pauze neemt van MMA en tekende bij Glory Kickboxing.

In de The MMA Hour-podcast met Ariel Helwani gaf Overeem toe dat hij in gesprek was met Bellator over het mogelijke gevecht tegen de Russische legende. Maar volgens de Nederlander negeerde Emelianenko en zijn team hem en het gevecht viel in het water.

,,We probeerden dat gevecht van de grond te krijgen”, zegt Overeem. ,,Echter volgde na contact radiostilte. Maar dat gevecht was iets waar ik in geïnteresseerd was.” Al twee keer eerder probeerde Overeem de strijd aan te gaan met de Rus, maar ook dat strandde. ,,Hij is iets ouder dan ik, ik denk dat hij 45 of 46 is, dus ik begrijp het”, aldus Overeem. ,,Maar ik heb er 10 jaar geleden alles aan gedaan om die strijd mogelijk te maken, en ook nu.”