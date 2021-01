Twee keer Verhoeven op één avond? Dat kan, als hij voorbij Gerges komt

Glory-toernooiRico Verhoeven (31) herhaalde het meermalen in interviews: mensen kunnen 'm niet één, maar twee keer in actie zien. Want ja, met het Glory-viermanstoernooi van vanavond zijn er in elk geval twee vechters die tweemaal de ring in stappen.

De eerste halve finale gaat tussen Levi Rigters (25) en Tarik Khbabez (28). De winnaar van dat gevecht komt later op de avond in actie tegen degene die aan het langste eind trekt in de partij waar de meeste ogen op gericht staan, die tussen Rico Verhoeven en de 36-jarige Hesdy Gerges. ,,Ik focus me op die eerste wedstrijd”, vertelde Verhoeven eerder deze week. ,,Je weet nooit wat er gaat gebeuren. Als je gaat denken aan dat tweede gevecht, kom je vermoedelijk niet eens voorbij dat eerste.”

Quote Mijn reputatie weegt voor mij net zo zwaar. Rico Verhoeven

Hoe meer uitputting in de halve finale, hoe zwaarder de finale zal zijn. Dat is een niet te onderschatten element in zo’n toernooi-opzet. Zo won Rigters in december een soortgelijk toernooi bij het evenement waar het gevecht tussen Badr Hari en Benjamin Adegbuyi de main act was. Daarbij versloeg hij met relatief weinig moeite Marciano Bhagwandass, waar finale-opponent Nordine Mahieddine veel meer krachten verbruikte in zijn halve finale tegen Antonio Plazibat.

Reputatie

Verhoeven heeft toernooi-ervaring: zo won hij bijvoorbeeld in 2013 een Glory-zwaargewichttoernooi waar destijds een toernooititel aan geplakt werd, door in de halve finale van Gökhan Saki te winnen en in de finale van Daniel Ghita. In de ogen van ‘The King of Kickboxing’ zelf staat hij sinds die dag aan de top bij Glory, waar hij in 2014 de officiële zwaargewichtwereldtitel greep. Vanavond staat diezelfde wereldtitel, die hij inmiddels negen keer verdedigde, niet op het spel. ,,Maar wel mijn reputatie”, aldus Verhoeven. ,,En die weegt voor mij net zo zwaar.”

Behalve het viermanstoernooi heeft Glory een sterke line-up voor vanavond. Zo wordt er om de wereldtitel gevochten door de regerende kampioenen Artem Vakhitov (lichtzwaargewicht), Cédric Doumbé (weltergewicht) en Tiffany van Soest (superbantamgewicht), tegen respectievelijk uitdagers Alex Pereira, Murthel Groenhart en Aline Pereira. Met name het gevecht tussen Doumbé en de Nederlander Groenhart belooft verhit te worden, door de onderlinge rivaliteit.



Glory 77 is te volgen via een betaalde livestream en via een liveblog op deze site.