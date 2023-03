Tyjani Beztati is ook Petch de baas en verdedigt lichtgewichttitel bij Glory weer met succes

De lichtgewichttitel van Beztati stond op het spel in Rotterdam. Petch, kampioen in het vedergewicht (een gewichtsklasse lager), deed een poging om de eerste kampioen in twee divisies bij Glory te worden sinds Alex Pereira, de nu zo befaamde UFC-vechter, in 2019. Beztati besliste het gevecht in de vierde ronde op technische knock-out na een perfect geplaatste trap op het lichaam, waarna Petch niet meer verder kon.

Overige uitslagen

Tarik Khbabez vs. Daniel Toledo (in het lichtzwaargewicht): Khbabez wint.

Jay Overmeer vs. Jamie Bates (in het weltergewicht): Overmeer wint.

Felipe Micheletti vs. Nordine Mahieddine (in het lichtzwaargewicht): Micheletti wint.

Ertugrul Bayrak vs. Michael Boapeah (in het middengewicht): Boapeah wint.

Nabil Khachab vs. Sofian Laïdouni (in het zwaargewicht): Laïdouni wint.