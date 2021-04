Tyrone Spong daagt Rico Verhoeven en Glory uit: ‘Kom met de juiste prijs en datum’

MMA-ster Cris Cyborg maakt rentree tijdens titelge­vecht op 21 mei

3 april Een van de meest dominante vrouwelijke vechters in de geschiedenis van de MMA, Cris Cyborg, zal dit voorjaar terugkeren in de ring tegen oud-rivale Leslie Smith. In het gevecht dat plaats zal vinden tijdens Bellator 259 op 21 mei in de Mohegan Sun Arena in Uncasville, Connecticut, zal Cyborg haar titel in het vedergewicht op het spel zetten.