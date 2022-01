Tyrone Spong kansloos tegen Russische krachtpatser Kharitonov op Eagle FC 44

Het was voor Spong pas zijn derde MMA-gevecht en het eerste sinds hij in 2013 Angel DeAnda versloeg tijdens WSOF 4. De in 1985 in Paramaribo geboren, maar grotendeels in de Amsterdamse Bijlmer opgegroeide Spong staat vooral bekend als kickbokser en bokser, maar die kwaliteiten kon hij amper tonen in de FLX Cast Arena.