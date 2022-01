Tyrone Spong na negen jaar terug in de octagon: ‘Sergei is een grote gast, maar ik hou van uitdagingen’

VideoTyrone Spong (36) staat vannacht in de FLX Cast Arena in Miami tegenover de Rus Sergei Kharitonov tijdens Eagle FC 44. Het wordt voor Spong zijn eerste MMA-gevecht sinds hij in 2013 Angel DeAnda versloeg tijdens WSOF 4.

Spong staat vooral bekend als kickbokser en bokser. Hij vocht in totaal pas twee keer als MMA-vechter, waarvan de laatste dus al bijna negen jaar geleden was. Zijn Russische opponent Kharitonov (41) heeft een enorme staat van dienst als freefighter en versloeg eerder al Sem Schilt (K1 in 2004) en Alistair Overeem (Pride 31 in 2006). Als MMA-vechter won de ervaren Rus 33 van zijn 44 gevechten, waarvan 22 op knock-out. Eagle Fighting Championship (Eagle FC) werd in mei 2017 opgericht door Khabib Nurmagomedov, de wereldberoemde MMA-vechter uit Dagestan.

Spong vocht in 2013 dus voor het laatst als MMA-vechter. Later dat jaar brak hij in het gevecht tegen Gökhan Saki zijn been en was hij even uit de roulatie. Spong stapte nadat hij was teruggekeerd van zijn beenbreuk over naar het boksen. In zijn eerste wedstrijd in die vechtsportdiscipline won hij in maart 2014 van Gabor Farkas. Het bleek het begin van een reeks van veertien zeges op rij. Zijn laatste boksgevecht was in 2019, toen hij Jeyson Minda uit Ecuador versloeg. Spong heeft nu twee zwaargewicht-titels in handen, de WBC Latino en WBO Latino.

Spong werd in 1985 geboren in Paramaribo, maar verhuisde op zijn vijfde naar Nederland. Hij groeide op in de Bijlmermeer en leerde vanaf zijn dertiende vechten vechten van grootheden als Gilbert Yvel en de broers Alistair en Valentijn Overeem. In het kickboksen bouwde hij een indrukwekkende staat van dienst op met 107 zeges, tegenover slechts zeven nederlagen. 73 van die 107 zeges behaalde Spong op knock-out. De afgelopen twee jaar bracht Spong weer veel tijd door in zijn geboorteland, waar hij genoot van de natuur en veel buiten kon trainen.

Tijdens de face-off met Kharitonov ging het er gisteren nog vrij vriendelijk aan toe, maar daar zal vannacht wel verandering in komen. Spong blikte woensdag in zijn persconferentie al vooruit op zijn terugkeer in de octagon. ,,Ik ben er helemaal klaar voor, ik zou het liefst nu al vechten. Ik heb in drie disciplines gevochten. Er ligt nu weer een grote uitdaging voor mij. Sergei is een ervaren veteraan in deze sport, hij heeft een grote staat van dienst. Hij is een grote gast, maar ik kijk uit naar het gevecht. Ik ben gek op uitdagingen, daarom ben ik nog een vechter. Mijn manager kwam een tijdje terug met dit voorstel en ik zei ‘let's go'.”

Het eerste gevecht van de 44ste editie van de Eagle Fight Club begint om middernacht. Het gevecht tussen Spong en Kharitonov is het main event van de avond in Miami en begint naar verwachting rond 06.00 uur Nederlandse tijd.

