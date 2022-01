Tyson Fury gaat voor een recordbedrag zijn wereldtitel verdedigen tegen Dillian White

In oktober verdedigde de 33-jarige Brit voor het laatst zijn titel in het zwaargewicht. In Las Vegas sloeg hij zijn opponent Deontay Wilder in de elfde ronde spectaculair knock-out. Voor Dillian White is het zijn eerste poging om de wereldtitel te pakken. De landgenoot van Fury won 28 van zijn 30 wedstrijden in de ring. Alleen Alexander Povetkin en Anthony Joshua waren eens een maatje te groot.