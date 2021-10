Tyson Fury verrast door gedrag van Wilder na knock-out: ‘Hij is een idioot, ik bid voor hem’

Tyson Fury gaf de door hem verslagen Deontay Wilder vannacht nog een tik na. De Brit had na het WBC-wereldtitelgevecht in het zwaargewicht geen goed woord over voor zijn ‘onsportieve’ tegenstander. ,,Een slechte verliezer.’’

Volgens Fury weigerde Wilder hem na afloop fatsoenlijk te feliciteren. ,,Ik zei ‘goed gedaan, maat’ en hij zei: ‘Ik wil geen sportiviteit of respect tonen.’ Ik zei ‘geen probleem’. Ik was erg verrast. Een slechte verliezer. Idioot. Weet je, om een topvechter te zijn moet je lef en respect tonen. Dat kon hij vanavond niet.’’

Fury had zijn handen vol aan zijn rivaal, maar won uiteindelijk met een knock-out in de elfde ronde. ,,Ik ben een sportman’’, sprak de 33-jarige Engelsman in een interview op BT Sport. ,,Ik ging naar hem toe om wat liefde en respect te tonen en hij wilde het niet teruggeven. Dus ik bid voor hem.’’

Uiteraard pakte de Gipsy King na zijn eerste reacties in de ring de microfoon om het publiek toe te zingen. Fury trakteerde de toeschouwers in de T-Mobile Arena op een eigen versie van de Marc Cohn-klassieker ‘Walking in Memphis’, door de Brit voor de gelegenheid veranderd in ‘Walking in Vegas’.

Eenmaal uitgezongen kwam de wereldkampioen zwaargewicht in zijn persconferentie na afloop nog terug op de houding van Wilder. ,,Hoe kun je zeggen dat ik vals heb gespeeld als je in je eigen hart en je hele team weet dat je eerlijk verslagen bent?’’, aldus Fury. ,,Het is een slechte verliezer in het boksen. Hij is niet de eerste en hij zal ook niet de laatste zijn. Maar ik heb me mijn hele carrière als een heer gedragen en dat is alles wat ik als man kan doen.’’

