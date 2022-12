Tyson Fury verslaat Derek Chisora op technical knock-out en blijft wereldkampioen zwaargewicht

Tyson Fury (34) blijft de beste bokser ter wereld in het zwaargewicht bij de WBC. Hij versloeg Derek Chisora (38) in het Tottenham Hotspur Stadium in Londen. De ongeslagen reeks van The Gypsy King breidt zich daarmee uit tot 34 gevechten.

Fury’s cijfers blijven na zijn derde zege op Chisora, na 2011 en 2014, uiterst indrukwekkend. Van de 34 partijen sloot hij er 33 winnend af en bleef er één onbeslist. The Gypsy King was voornemens om ongeslagen met pensioen te gaan, na zijn sensationele zege op Dillian Whyte van eerder dit jaar. Hij zwoor dat zijn imposante carrière daarmee voorbij zou zijn, maar kwam van die beslissing terug. Nu versloeg hij Chisora en is één ding zeker, hij wil nog veel meer partijen gaan vechten.

Een logische naam die nu genoemd zal worden is die van Oleksandr Oesyk (35), die vanavond in het publiek zat in Londen. De Oekraïner heeft meerdere titels bij de andere boksbonden (WBO, IBF en WBA) in zijn bezit en verloor net als Fury nog nooit, in zijn geval twintig partijen. Oesyk zat in het publiek zaterdagavond.

Bekijk de samenvatting van het titelgevecht van Tyson Fury tegen Dereck Chisora hier vanaf zondagochtend.

Ook wordt er nog altijd gespeculeerd over een Britse clash met Anthony Joshua, die zijn laatste twee gevechten verloor van Oesyk. Fury zelf wil volgend jaar gevechten over de hele wereld inplannen, liet hij zich onlangs in Britse media ontvallen. Maar eerst zal hij genieten van de wereldtitel die hij met succes heeft verdedigd in een uitzinnig Tottenham Hotspur Stadium.