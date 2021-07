UFC-aartsvijanden Kamaru Usman en Colby Covington in de herkansing

Rachael Ostovich neemt wraak op Paige VanZant bij blo­te-vuist bokswed­strijd

24 juli Rachael Ostovich nam wraak op Paige VanZant en behaalde een unanieme beslissingsoverwinning in haar Bare Knuckle FC-debuut vrijdagavond in Florida. Het was het tweede gevecht tussen de twee, nadat VanZant in januari 2019 in de UFC een overwinning in de tweede ronde had behaald op Ostovich.