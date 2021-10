UFC-baas Dana White nadat 38-jarige vechter overlijdt: ‘Is er iemand geschokt?’

Na het overlijden van Thornton schreef BKFC-president David Feldman in een verklaring dat hij ,,zeer bedroefd” was. Ook de discussie omtrent veiligheid in de sport werd aangewakkerd, volgens White meer dan terecht: ,,Elk jaar besteden we bij de UFC meer dan 20 miljoen dollar aan sportmedische gezondheid en welzijn. 25 procent van onze atleten sturen we naar specialisten als er afwijkingen zijn in bijvoorbeeld hersen- of harttesten. Zo vonden we de afgelopen twintig jaar meerdere atleten met levensbedreigende medische problemen. Als ze niet in de UFC hadden gevochten, waren ze waarschijnlijk gestorven dus we zouden niet eens in dezelfde zin genoemd moeten worden met boksen met blote vuisten. Het zijn twee totaal verschillende werelden. Het spijt me om te moeten zeggen, maar deze bonden zullen nooit de testen afnemen die wij afnemen.”