UFC-baas Dana White tegen verplichte coronavaccinatie vechters

De heropleving van coronagevallen heeft geleid tot nieuwe coronamaatregelen in de staat New York. Zo is een vaccinatiebewijs vereist bij restaurantbezoek, sportscholen en grote evenementen die binnen plaats zullen vinden. De UFC is van plan om op 6 november terug te keren naar Madison Square Garden voor UFC 268. Een van de ingeroosterde vechters, Michael Chandler, zegde af omdat hij geen coronavaccin toegediend wil krijgen.

Standvastig

Chandler betwijfelt of hij in staat zal zijn om Justin Gaethje onder ogen te komen tijdens UFC 268 als het plaatsvindt in New York, nu hij zich niet wil laten vaccineren. White is zich bewust van de openbare veiligheidscrisis en het effect dat het zou kunnen hebben op de UFC. Echter blijft hij bij zijn standpunt dat vaccinatie een persoonlijke keuze zal moeten zijn voor zijn vechters.

,,Ik zou nooit een ander mens vertellen wat hij met zijn lichaam moet doen”, zegt White tegen TSN. ,,Als je je wilt laten vaccineren, is dat aan jou. Dat is jouw keuze. Je zult me ​​nooit horen zeggen dat ik mensen ga dwingen zich te laten vaccineren. Gaat nooit gebeuren.”