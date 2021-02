UFC’er Rozenstruik de underdog: ‘Zo gaan mijn vrienden geld verdienen’

Binnen afzienbare tijd hoopt de Surinaamse kooivechter Jairzinho ‘Bigi Boy’ Rozenstruik (32) een gooi te doen naar de UFC-wereldtitel in het zwaargewicht. In de nacht van zaterdag op zondag wacht een main event tegen de 30-jarige Fransman Ciryl Gane.

Door Tim Reedijk



Rozenstruik vecht onder de Surinaamse vlag, maar werd ooit ontdekt door Michael Babb van de Amsterdamse Vos Gym. En inmiddels is hij een gerenommeerd zwaargewicht in de grootste vechtsportorganisatie van de wereld (UFC). Zaterdagnacht staat hij in het middelpunt van de aandacht, als zijn gevecht tegen Ciryl Gane het belangrijkste gevecht van de avond is.

Zijn virtuele persconferentie kon haast niet Amerikaanser. Tussen alle sportgerelateerde vragen door vertelde Rozenstruik dat hij in Florida, waar hij sinds kort woont, toch wel heel erg de bruine bonen met kip uit Suriname mist. Een journalist beloofde een adresje in Miami door te sturen. ‘Bigi Boy’ gooide zijn armen de lucht in toen het spervuur aan vragen ten einde was. Zo snel kan het gaan met een UFC-vechter die in 2019 pas debuteerde in die organisatie.

,,Ik ben een vechter die altijd hard heeft gewerkt en nu ben ik op de plek dat dat wordt gezien en beloond”, aldus Rozenstruik. ,,Dat voelt natuurlijk goed. Maar naar de top gaan is pas het begin. Kampioen worden en blijven is het doel.”

Zwaargewichtranglijst

Rozenstruik moet op de zwaargewichtranglijst van de UFC alleen titelhouder Stipe Miocic, Francis Ngannou, Derrick Lewis en Curtis Blaydes voor zich dulden. Na een furieus begin in de UFC met vier overwinningen verloor Rozenstruik in mei 2020 van Ngannou, die maar twintig tellen nodig had om het lot van de Surinamer te bezegelen. ‘Bigi Boy’, befaamd om zijn harde en snelle knock-outs, herpakte zich in augustus van vorig jaar met een knock-out op Junior Dos Santos.



,,Als ik zaterdag win, kom ik terug op plek drie”, legt Rozenstruik uit. ,,Daarna wil ik snel opnieuw de ring in, in juni of zo. En daarna wil ik gaan voor een title shot.”

Maar eerst wacht Gane, die een spectaculaire opmars binnen de UFC heeft met zeven gewonnen gevechten en nog geen nederlaag. Iemand die, net als Rozenstruik, een verleden als kickbokser heeft. ,,Ik ben voorbereid. Ik moet hem gaan drukken en kijken wanneer hij een fout maakt. Elke fout die wordt gemaakt, wordt afgestraft. Ik zie zijn potentie, maar dat gaat er niet uitkomen tegen mij. Dit is mijn tijd om te shinen.”



Bij de wedkantoren is Gane overigens torenhoog favoriet. ,,Dat hindert me niet, is juist goed”, zegt Rozenstruik. ,,Zo gaan mijn vrienden allemaal geld verdienen.”

Volledig scherm 7 december 2019: Alistair Overeem vs. Jairzinho Rozenstruik. © USA TODAY Sports