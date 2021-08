UFC jaagt op online piraterij: ‘Wij lopen veel geld mis’

Bokser Lacruz grijpt bij OKT in Parijs ticket voor Spelen

5 juni Bokser Enrico Lacruz mag komende zomer in Tokio voor de tweede keer deelnemen aan de Olympische Spelen. De Nederlander had bij het Europees kwalificatietoernooi in Parijs in de klasse tot 63 kilogram nog één overwinning nodig. Zaterdag was hij duidelijk te sterk voor Rexhildo Zeneli uit Albanië. Later op de dag komt Nouchka Fontijn in actie.