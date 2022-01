UFC-kampioen uit onvrede over contract: ‘Ik ga echt niet voor een half miljoen dollar vechten’

Als het aan MMA-vechter Francis Ngannou ligt, vecht hij onder zijn huidige UFC-contract op 22 januari zijn laatste partij. Daarna wil de kampioen onder de zwaargewichten zijn tijd uitzitten. ,,Ik ga niet meer voor 500.000 of 600.000 dollar vechten. Het is voorbij.”

Dat zei Ngannou, een trainingsmaatje van Rico Verhoeven, in gesprek met ESPN. De wereldkampioen bij de zwaargewichten is niet tevreden over zijn huidige contract bij UFC. Toch staat er nog één gevecht op de planning, op zaterdag 22 januari, tegen de Fransman Ciryl Gane. ,,Dat heb ik uit persoonlijke overweging gedaan, omdat ik er zeker van wil zijn dat, ongeacht of het eerlijk is, ik kan bewijzen dat ik gevechten heb voltooid.”

Maar hierna is het voor hem gedaan. Ngannou tekende in december 2017 een contract voor vijf jaar bij de UFC. In maart vorig jaar kroonde de 35-jarige zwaargewicht zich tot wereldkampioen. Een beter contract kreeg hij er niet door en dat is tegen het zere been. ,,Ik ga niet meer vechten voor 500.000 of 600.000 dollar. Het is voorbij.”

UFC-president Dana White bagatelliseerde het conflict en zei dat het aan Ngannou was om al dan niet te blijven. ,,Als je bij ons wilt zijn, zouden we je er graag bij houden. Maar als je wilt vertrekken, is dat ook prima. Voor ons is dat geen probleem.”

UFC-baas Dana White kan er niet mee zitten, zei hij eerder al in gesprek met ESPN. ,,Soms kom je er gewoon niet uit. Kijk, als je bij ons wil zijn dan ben je van harte welkom. Zo niet, ook prima.” Volgens Ngannou's manager, Marquel Martin, ligt de bal bij de vechtsportorganisatie. ,,We hebben nog niet een een-op-een gesprek gehad. Maar uiteindelijk maak Dana de beslissing of ze terug aan tafel willen komen en een gesprek willen voeren.” Wordt ongetwijfeld vervolgd.