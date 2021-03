UFC-Kampioen Zhang niet blij met Mike Tyson: ‘Hij heeft het recht niet commentaar te geven’

Hoewel de meeste fans een hechte, competitieve strijd verwachten, is Tyson die mening niet toegedaan. In een gesprek met UFC-president Dana White in een recente editie van de podcast Hotboxin With Mike Tyson, maakte Tyson een opmerking waarmee hij suggereerde dat Namajunas Zhang zou vernietigen. Zhang nam aanstoot aan de opmerking en in een interview met het China Global Television Network (CGTN), richtte ze zich tot Tyson.



,,Tyson heeft het recht niet om commentaar te geven, omdat hij niets van MMA weet. Hij weet niets over mij”, zei Zhang. ,,Ik zal niet worden beïnvloed, maar in plaats daarvan mijn best doen, en ik raad Tyson aan om zelf MMA (mixed martial arts) te proberen.”