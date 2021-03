UFC keert terug naar evenementen met publiek: ‘Honderd procent bezetting’

Video Man of muur? MMA-reus incasseert gewillig dertig tellen lang staalharde meppen in zijn maag

26 februari Om aan een MMA-carrière te beginnen, moet je een beetje gek zijn. Dat bewijst kooivechter Francis Ngannou in een filmpje dat hij deelde via zijn social media. De Frans-Kameroense reus van 34, 1 meter 93 groot en 113 kilo zwaar, laat zich daarin dertig seconden lang staalhard in z'n maag meppen.