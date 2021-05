UFC-legende Bisping: McGregor door absurde rijkdom geen hongerige wolf meer

De absurde rijkdom zou McGregor hebben veranderd van een hongerige wolf in een minder gemotiveerde vechter. McGregor werd via knock-out uitgeschakeld door Dustin Poirier in hun tweede gevecht afgelopen januari en vrijwel direct werd er gewerkt aan een herkansing die 10 juli in de T-Mobile Arena in Paradise, Nevada zal plaatsvinden.

Bisping ,zelf een legende binnen de MMA-wereld en de UFC, liet zijn licht schijnen op het aanstaande gevecht in een interview met Talksport. ,,De Conor McGregor van weleer is net als die ik ooit was. Hij bestaat niet meer”, zegt de Brit. ,,Ik ben een aardige vent, ik ben een lieverd, maar vroeger was ik zo’n beetje de nachtmerrie van iedere vechter. Met Conor McGregor is het hetzelfde. De man is stinkend rijk. Hij leeft op jachten van 100 miljoen dollar, heeft horloges van miljoenen dollars en laat zich rondrijden door chauffeurs in Rolls Royces.’’