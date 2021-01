UFC-pionier Paul Varelans (51) verliest strijd tegen corona

In Nederland

Na een succesvolle American Football-carrière maakte Varlens zijn debuut in 1995 tijdens het legendarische UFC 6 evenement. Daar sloeg Varelans zijn tegenstander Cal Worsham in 62 seconden knock-out in de kwartfinale. Echter in de halve finales wist Tank Abbott de knokker uit Alaska te verslaan.

Bij UFC 7 in Buffalo, New York, in september dat jaar kwam Varelans helemaal tot de finale. Marco Raus bleek daar te sterk voor de ‘Polar Bear’. Varelans had daarna nog twee UFC-optredens. Het laatste gevecht van Varelans was in 1998 in Amsterdam. De Amerikaan boekte een knock-outoverwinning op de Nederlander Dick Vrij. Varelans deed ook aan pro-worstelen en verscheen in 1996 in de beruchte ECW-organisatie in Philadelphia.