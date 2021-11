UFC-ster Conor McGregor aast bij terugkeer op wereldtitelgevecht

McGregor is sinds juli uitgeschakeld toen hij tijdens op UFC 264 zijn been brak in een gevecht met Dustin Poirier. Dat gevecht betekende het tweede opeenvolgende verlies van McGregor tegen Poirier, die de Ier in januari versloeg door een knock-out in de tweede ronde. Overigens wist McGregor in 2014 wel een keer te winnen van Poirier. De voormalige kampioen in twee UFC-divisies zal naar verwachting terugkeren in het voorjaar van 2022.