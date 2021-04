UFC-ster Conor McGregor doneert 500.000 dollar aan een goed doel voor kansarme kinderen

UFC-Kampioen Zhang niet blij met Mike Tyson: ‘Hij heeft het recht niet commentaar te geven’

26 maart Weili Zhang is niet blij met Mike Tyson, nadat die suggereerde dat Rose Namajunas haar gaat “vernietigen” in het aankomene titelgevecht op 24 april. De opmerkingen van ‘Iron Mike’ brengen nogal wat teweeg bij de Chinese UFC-kampioen, die flink in haar wiek is geschoten.