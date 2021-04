UFC-ster Conor McGregor hekelt kampioen Usman om kopieergedrag én wil klappen uitdelen

UFC Kampioen Usman zet zegetocht voort met knock-out­winst op Masvidal

25 april Kamaru Usman, UFC kampioen weltergewicht liet er geen twijfel over bestaan in zijn herkansing tegen Jorge Masvidal. Usman schakelde Masvidal afgelopen nacht uit na amper een minuut in de tweede ronde in de VyStar Veterans Memorial Arena in Jacksonville, Florida.