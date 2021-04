UFC-sterren McGregor en Poirier maken trilogie compleet: ‘Ik ga hem vermorzelen’

Eerder deze week werd al bekend dat McGregor vs. Poirier III het ‘main event’ moest worden van UFC 264 in Las Vegas. Poirier had er namelijk voor gekozen een titelgevecht aan zich voorbij te laten. Liever zou hij nog eens in de octagon stappen met de Ierse superster, ook financieel de veel interessantere keuze.



Nu gaat het dan ook echt gebeuren, kondigde McGregor aan. ,,Het staat vast. Op 10 juli gaan jullie weer zien wat ‘de Mac’ allemaal in huis heeft. Ik ga me aanpassen en hem dan helemaal vermorzelen", aldus The Notorious in nog iets ernstigere bewoordingen.