UFC’er Woodley wordt multimiljonair met bokswedstrijd tegen YouTube-ster Jake Paul

Kawa zegt een goede relatie te hebben met Paul’s adviseur Nakisa Bidarian, die vroeger de CFO van de UFC was, wat het hielp tijdens de onderhandelingen. ,,In dit geval werkte ik met Nakisa en Stephen Espinoza, ik vertelde hen wat wij als gage wilden”, verteld Kawa. ,,We hebben veel gesproken. Soms was het hard onderhandelen, andere keren was het aangenaam. We zijn net op een punt gekomen waarop we ons er prettig bij voelden en Jake verdient waarschijnlijk het leeuwendeel van het geld. Maar desalniettemin krijgt Tyron zijn zin.”