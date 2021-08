Ugas verslaat levende legende Pacquiao en verdedigt titel in het welterweight

Yordenis Ugas heeft in de nacht van zaterdag op zondag voor een verrassing gezorgd door bokslegende Manny Pacquiao te verslaan. De jury was anoniem: 115-113, 116-112 x2). Daarmee verdedigde Ugas zijn WBA welterweight titel.

De 42-jarige Pacquiao geldt als een levende legende en was bij de bookmakers de grote favoriet tegen Ugas, maar in werkelijkheid kwam hij geen moment in het gevecht. Ugas had het initiatief door keer op keer goed te counteren en zijn venijnige rechter bezorgde ‘Pacman’ veel problemen.

Eerder dit jaar was er nog veel heisa rondom Pacquiao, nadat de WBA besloot de Filipijn zijn WBA-titel af te nemen wegens inactiviteit. Tot woede van de vechter ging de riem over naar Ugas, die vervolgens wel zo sportief was om het slechts elf dagen na zijn laatste gevecht alweer op te nemen tegen Pacquiao.

Levende legende Manny Pacquiao gaat in de tiende ronde naar de grond.

Ondanks de korte voorbereidingstijd kwam Ugas nauwelijks in de problemen tegen Pacquiao. De Cubaan incasseerde weliswaar enkele harde klappen, maar deelde er nog veel meer uit en sloeg zijn tegenstander in de tiende ronde zelfs naar de grond. Pacquiao stond weer op, maar de jury was anoniem: Ugas blijft kampioen.

Einde carrière

Het is onduidelijk of Pacquiao na de pijnlijke nederlaag een punt achter zijn carrière zet. ,,Het was erg zwaar vandaag. Ik moest me aanpassen aan zijn stijl en dat lukte me niet. Ik weet niet of ik stop met vechten. Laat me eerst even herstellen en rustig nadenken, daarna kom ik met een beslissing.”