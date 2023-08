Uitdager Tariq Osaro over titelgevecht: ‘Rico Verhoeven is de man, dus ik kan de man wórden’

I shook up the world.



Die woorden van Muhammad Ali, uitgesproken in 1964 toen hij nog bekend stond als Cassius Clay en als broekie won van Sonny Liston, zijn gemeengoed voor de boksliefhebber. Voor Glory-kickbokser Tariq Osaro waren ze brandstof, toen hij anderhalve maand geleden in een met Kroaten afgeladen Ahoy aantrad tegen Antonio Plazibat. In aanloop naar dat gevecht keek hij de hele dag filmpjes van Ali terug. De uitkomst is bekend: Osaro versloeg die avond de favoriete Plazibat en greep zo de interimtitel in het zwaargewicht.

Voor het grote publiek is Glory bekend om Rico Verhoeven en Badr Hari – en is het toch vooral afwachten wie die grote schoenen kunnen vullen als zij er eenmaal de brui aan geven. Osaro tekende in maart vorig jaar bij Glory en vocht sindsdien zes wedstrijden, waarvan hij er vijf op (technische) knock-out won. Verhoeven vocht in diezelfde periode door blessures helemaal niet; Hari kwam eenmaal uit tegen Alistair Overeem - in een partij die later ongeldig werd verklaard vanwege het schenden van de dopingregels door Overeem.

Beluister hier de nieuwste AD-vechtsportpodcast In de Ring, met Tariq Osaro en Remy Bonjasky:

Osaro, geboren in Zwolle en vechtend onder Nigeriaanse vlag, wil de zwaargewichtdivisie met daarin Verhoeven en Hari helemaal op z’n kop zetten, in de belangrijkste maanden uit zijn leven als vechtsporter. In november, zo is de verwachting, neemt hij het op tegen kampioen Verhoeven. En hij is ook al een bevestigde deelnemer aan de Glory Grand Prix in december, het jaarlijks terugkerende achtmanstoernooi dat de magie van de K1-tijden moet doen herleven.

Osaro draagt nu een ietwat geïmproviseerde zilveren interimriem, maar daar is hij duidelijk over. ,,Bij bedrijven heb je interim-managers en dan vraag ik me ook altijd af: ben jij nou een manager of niet?” Hij vindt dat Verhoeven zijn gouden titel inmiddels had moeten verliezen wegens inactiviteit, maar Glory – dat normaal een jaar hanteert voor kampioenen om hun titels te verdedigen – hield ‘The King of Kickboxing’ uit de wind vanwege diens status én het feit dat hij de organisatie eerder tegemoetkwam toen juist zijn tegenstanders problemen hadden en om uitstel vroegen.

Gevecht met Plazibat afgezegd

Verhoeven zegde onlangs zijn titelgevecht met Plazibat af wegens een fikse knieblessure, nadat hij aan zijn laatste partij eind 2021 een oogkwetsuur had overgehouden. Daarna vocht Plazibat tegen Osaro met als inzet een partij tegen Verhoeven, waardoor alles in het voordeel van ‘Cookie’ (zijn bijnaam, naar een tv-personage met een beugel en bril) draaide. Toch blijft Osaro kritisch op Verhoeven, die al zo’n tien jaar de baas is in de zwaarste Glory-divisie. ,,Als je kampioen bent, kom je opdagen. Doe je dat niet, dan verlies je je titel. Zo sta ik erin. Door te strippen houd je kampioenen hongerig.”

Al zegt Osaro zelf niet zo bezig te zijn met zijn eigen zilveren kampioensriem, of het gouden exemplaar van Verhoeven. ,,Ik denk meer aan mijn nalatenschap. Met mijn interimtitel ben ik de eerste Nigeriaanse kickbokskampioen en daar hecht ik veel waarde aan: wat ik achterlaat voor de Nigeriaanse gemeenschap. Het is een land met meer dan 200 miljoen mensen.

Volledig scherm Tariq Osaro (rechts) versloeg Antonio Plazibat en wordt de volgende uitdager van Rico Verhoeven. © PJ ROCA

,,Met Israel Adesanya en Kamara Usman hebben we een paar topvechters in de mixed martial arts (MMA, red.) en Anthony Joshua is een bekende Engels-Nigeriaanse bokser. Een kickbokser hadden we nog niet. Zij werden heel erg gehypet in Nigeria en ik wil mee in dat rijtje. Uiteindelijk wil ik met een gouden titel die kant op.”

Met Usman heeft hij inmiddels contact, die feliciteerde hem na zijn zege op Plazibat. Zijn ster, zo beseft Osaro maar al te goed, kan nog meer gaan rijzen door Verhoeven te verslaan.

Ik ga hem verslaan in zijn comfort zone. Tariq Osaro

Karakterologisch staat hij ook niet zo ver van de huidige titelhouder vandaan. Groot, sterk, vriendelijk, aaibaar. Net als bij Verhoeven liggen ook zijn interesses deels buiten de ring. Osaro helpt jongeren in de jeugdzorg. Die drang om mensen bij te staan heeft een oorsprong.

,,Ik woonde in een crisisopvang en in een internaat, had niet altijd de beste ervaring met jeugdzorg. Middels sport ging ik mensen begeleiden en merkte ik dat het contact, los van de sport, me aansprak. Daarom wilde ik jongens en meisjes gaan begeleiden en ondersteunen. Ik zeg altijd dat ze me als broer en zus moeten zien, of hun beste mattie die tips geeft in het leven. Precies wat ik in die tijd in het internaat miste. Daar komt het een beetje vandaan.”

‘Ik kan de man wórden’

Buiten de ring zoekend naar zingeving, binnen de ring naar succes. Verhoeven moet het volgende slachtoffer zijn. Osaro’s kansen liggen, zo zegt hij zelf, in het feit dat hij kracht en conditie kan combineren. ,,Ik ga hem verslaan in zijn comfort zone. Die partij is belangrijker dan de Grand Prix, omdat niemand hem in tien jaar heeft verslagen. Voor mainstream fans is hij de man. Dat betekent dus dat ik de man kan wórden.”

Alle seinen voor Verhoeven bijna op groen Op dit moment brengt Rico Verhoeven (34) zijn vakantie door op Bali, maar de verwachting is dat hij snel volop in training gaat voor zijn aanstaande gevecht met Tariq Osaro. ‘The King of Kickboxing’ heeft lang nodig gehad om te herstellen van een zware knieblessure, maar niettemin heeft ook de zwaargewichtkampioen ingezet op een rentree in het slot van dit kalenderjaar. Verhoeven kreeg in januari voor het eerst in zijn loopbaan te maken met serieus blessureleed, na een ongelukkig moment tijdens een training. Hij moest worden geopereerd aan zijn knie. Na maanden revalidatie komt het moment dichtbij dat vanuit de medische hoek alle seinen op groen gaan om weer volledig ‘normaal’ te gaan trainen, in plaats van deels aangepast. Verhoeven mikt op het verdedigen van zijn titel tegen Osaro, maar lijkt zo snel daarna geen trek te hebben in de Grand Prix, het achtmanstoernooi in december.