Uitdager Teixeira waarschuwt UFC-kampioen Blachowicz: ‘Iemand zal gewond raken’

Ondanks dat hij veel ervaring heeft, gaat de 42-jarige Braziliaan Teixeira zijn tweede titelgevecht in als een enorme underdog. Maar het lijkt erop dat het oude oorlogspaard nog genoeg leven in zich heeft. Op de persconferentie zei de Braziliaan: ,,Ik voel me geweldig en klaar om te gaan.”



,,Het wordt een geweldig gevecht omdat de strijd qua stijl geweldig is. Jan is een echte knokker en maakt gevechten af”, aldus Teixeira die wel een waarschuwing heeft voor de Pool Blachowicz. ,,Ik wil kampioen worden, ik ga kampioen worden. Dat is de mentaliteit die ik nu heb. Er zal iemand gewond raken, en dat wordt Jan.”



Het gevecht tussen Teixeira en Blachowicz is vanavond onder andere live te zien via Vechtsport Info. Het UFC 267-evenement start om 20.00 uur. Verwacht wordt dat het gevecht tussen Teixeira en Blachowicz ergens rond 22.00 uur zal beginnen, afhankelijk van het verloop van de eerdere gevechten.