Uitgesteld gevecht tussen Hari en Adegbuyi op 19 december in afgesloten studio

Documentai­re over Rotterdams kickboks­won­der Amira (11) wint publieks­prijs bij Cinekid Festival

26 oktober De documentaire over het Rotterdamse kickbokswonder Amira Tahri (11) is op het Cinekid Festival de publiekswinnaar geworden in de categorie Beste Nederlandse Kinderfilm. Regisseur van de documentaire is Elza Jo Tratlehner. De documentaire is te zien op Videoland.