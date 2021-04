Unieke prestatie: Reinier de Ridder pakt ook wereldtitel in andere gewichtsklasse MMA

Reinier de Ridder heeft woensdagnacht (Nederlandse tijd) in Singapore ook de titel in de licht zwaargewicht divisie (tot 102 kilo) van ONE Championship gewonnen. Net als in oktober, toen hij de titel in het middengewicht (tot 93 kilo) won, was hij te sterk voor Aung La N Sang.

De MMA’er is nu wereldkampioen in twee gewichtsklassen, een unieke prestatie in de vechtsportwereld. Bovendien behoudt hij met de zege zijn ongeslagen status.



De Ridder was eind oktober snel klaar met N Sang, hij won via een verwurging in de eerste ronde, maar had ditmaal de volledige 25 minuten nodig. Hij kwam echter geen enkele keer in de problemen. Het gevecht speelde zich grotendeels op de grond af, het gebied waar ‘The Dutch Knight’ excelleert. De jury wees hem na afloop unaniem aan als winnaar.

Quote Ik heb laten zien dat ik vijf rondes kan vechten Reinier de Ridder

N Sang, door de commentatoren betiteld als ‘bekendste inwoner van Myanmar’, had geen antwoord op de vele takedowns van De Ridder. Wel had hij zich overduidelijk verbeterd ten opzichte van maanden geleden, iets wat de uitgeputte Bredanaar na afloop ook erkende.

,,Hij was veel sterker dan de vorige keer, en ik was een stukje slordiger”, aldus De Ridder, die pas vorige week te horen kreeg dat hij zou vechten nadat de oorspronkelijke tegenstander van N Sang positief testte op corona. Hoewel de Bredanaar in topvorm verkeerde, speelde de geringe voorbereidingstijd hem wel parten. Hij vloog afgelopen zaterdag pas naar Singapore en had daarna nog een hoop verplichtingen. ,,In een paar dagen komt er een hoop op je af. Het was echt een race om in de kooi te komen. Normaliter heb je meer tijd om je mentaal voor te bereiden.”

Opluchting

Bij de 30-jarige De Ridder heerste na afloop vooral opluchting, nadat hij voor de tweede keer de posterboy van ONE had verslagen. ,,Ik heb laten zien dat ik vijf rondes kan vechten, dat was voor het eerst. En ik ben blij dat ik de naam Aung La N Sang hierna nooit meer hoef te horen.”

Het is de vraag wat De Ridder nog te bewijzen heeft in de Aziatische vechtsportcompetitie, nu hij twee titels bezit. Na zijn overwinning gaf hij aan zijn zinnen te zetten op een de titel van zwaargewicht-kampioen Brandon Vera. Nog nooit eerder won een MMA-vechter in een van de grote organisaties titels in drie verschillende gewichtsklassen.

,,Ik heb nu twee belts. Deze partij voelde ook al minder spannend aan dan de vorige. Bij het eerste gevecht met N Sang zat er veel meer druk achter. Ik probeer steeds een volgende uitdaging te zoeken, om mezelf verder te ontwikkelen”, zo verklaarde hij zijn volgend doel om ook de titel in het zwaargewicht te pakken.

Historie

‘The Dutch Knight’ schreef eerder al historie door als een van de weinige Nederlanders ooit een wereldtitel te winnen in een grote, vooraanstaande MMA-organisatie. Nu gaat hij ook op mondiaal niveau de geschiedenisboeken in. Maar zeer weinig vechters lukte het ooit om wereldtitels te winnen in verschillende gewichtsklassen. Hij schaart zich daarmee in een rijtje met onder andere Conor McGregor.

Door de overwinning behoudt hij eveneens zijn ongeslagen status. De Bredanaar wist tot nu toe al zijn 14 profpartijen te winnen.

