Vanderlyde: ‘Gevecht Mayweather versus Youtuber respectloos ten opzichte van de sport’

Hoe serieus moeten we dit gevecht nemen?

Arnold Vanderlyde: ,,Ik hoop dat dit wordt aangepakt. Ik vind het echt respectloos ten opzichte van de sport. Die jongen daagt Mayweather uit op het internet en mag het meteen opnemen tegen één van de grootste boksers ooit. Je declasseert de sport door dat soort dingen te roepen. Ga eerst eens tien partijen spelen in je eigen gewichtsklasse. Dan kunnen we kijken of hij zo getalenteerd is dat hij tegen Mayweather mag vechten. Mayweather zelf zou daar ook zo tegenaan moeten kijken. Het is toch niet serieus te nemen als zo’n manneke ineens tegen een legende gaat boksen.‘’

Vindt u het schadelijk voor de bokssport?

,,Ja, de sport verliest zijn waarde. Er zijn wereldwijd tientallen jongens die hun hele carrière wachten op zo’n kans. Dan is het alleen commercieel niet interessant genoeg, waardoor ze die kans nooit krijgen. Er wordt heel erg gekeken naar of het media-technisch allemaal wel interessant genoeg is. Sommige boksers hebben niet de attitude die nodig is om een gevecht goed in de markt te zetten en krijgen daardoor nooit de kans om voor een wereldtitel te vechten. Nu krijgt deze Youtuber ineens wel een podium. Dat trekt de sport scheef. Laat die jongen eerst even volwassen worden in de speeltuin.‘’

Volledig scherm Bokser Arnold Vanderlyde na een overwinning tijdens de Olympische Spelen van 1992 in Barcelona. © ANP

Ziet u ook positieve kanten aan dit gevecht?

,,Het kan natuurlijk wel dat er hierdoor meer mensen gaan boksen. Mensen die normaal gesproken niet kijken en nu ineens zien dat boksen leuk is en het zelf oppakken. Je moet ook wel de positieve kant ervan benoemen.‘’

Logan Paul is 18 jaar jonger en meer dan 20 kilo zwaarder dan Mayweather. Geeft dat hem een kans?

,,Ik weet niet in welke fysieke en mentale staat Mayweather is, maar het lijkt me van niet. Ik heb wel wat trainingsfilmpjes van hem gezien en dat zag er goed uit. Mayweather is natuurlijk een maestro in het verdedigen en het counterpunchen. Ik weet niet wat de kwaliteiten van die Youtuber zijn en dat is precies het probleem. Misschien is hij wel zo getalenteerd dat hij stap voor stap omhoog kan in het boksen. Dat zouden we dan kunnen zien. Doe eerst je luier af en ga ervaring opdoen voordat je Floyd Mayweather uitdaagt.‘’

