Vechtersbaas door het stof: MMA-kampioen krijgt alsnog dikke bonus

Voor Vlieggewichtkampioen Deiveson Figueiredo, die afgelopen weekend met succes zijn UFC-titel verdedigde, was het duidelijk. Zijn zwaarbevochten overwinning op uitdager Alex Perez zou hem zeker een extra bonus opleveren. De Braziliaan, die een van de geduchtste vechters binnen de grootste MMA-organisatie ter wereld is, had Perez er binnen twee minuten onder met een verwurging.

Tot zijn grote verbazing greep Figueiredo naast de bonus. En moest hij collega vechters Joaquin Buckley en Antonina Shevchenko voor laten gaan. Figueiredo had zijn hoop in eerste instantie gevestigd op de Performance of the Night-bonus. Deze wordt toegekend aan de atleet die de meest opwindende individuele prestatie levert. White is de man die uiteindelijk beslist of een vechter wel of niet een extra bonus krijgt. Kennelijk vond hij achteraf dat de Braziliaan genoeg had gedaan deze te verdienen.