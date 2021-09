Verhoeven en Overeem spreken met respect over elkaar: 'Hij is beste kickbokser tegen wie ik ga vechten’

Bijna twee jaar geleden besliste een beenblessure van Badr Hari het laatste wereldtitelgevecht dat Rico Verhoeven uitvocht in het voordeel van de ‘King of Kickboxing’. Daarna werd het rustig rondom de Brabander. Een gepland titelgevecht met Jamal Ben Saddik ging niet door vanwege een blessure van zijn tegenstander en in plaats daarvan won Verhoeven op zijn dooie akkertje een vriendschappelijk viermanstoernooi in januari van dit jaar.



Zijn titel is al sinds eind 2019 niet meer aangevallen. Over een maandje vindt de eerste poging sinds die zege op Hari plaats, door vechtsportlegende Alistair Overeem (41). Verhoeven zei eerder dat zijn droom is om tien jaar aan de top te staan en daar is hij héél dichtbij. De onvoorstelbare cijfers op een rijtje: Verhoeven is al negen jaar ongeslagen binnen kickboksorganisatie Glory en verdedigde zijn wereldtitel in het zwaargewicht al negen keer. Achter hem is het stuivertje wisselen op de ranglijst, met Hari die inmiddels steeds verder wegzakt, maar Verhoeven is voorlopig onvermurwbaar.