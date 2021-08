Verhoeven over gevecht met Overeem: ‘Tempo in kickboksen ligt een stuk hoger dan in mma’

Over zijn ‘eeuwige vijand’ Badr Hari zei Verhoeven: ,,Het is voor hem belangrijk dat hij weer wint en als het zover is, dan zou er een reden kunnen komen voor een eventuele derde partij. Maar het is nu niet logisch om tegen iemand te vechten die vier keer achter elkaar heeft verloren.’’ Hari neemt het op zaterdag 4 september op tegen Arkadiusz Wrzosek uit Polen.



Verhoeven kwam in januari voor het laatst in actie. Hij won in het Rotterdamse Ahoy een toernooi door Hesdy Gerges en Tarik Khbabez overtuigend te verslaan.