Verhoeven tegen rivaal Gerges: ‘Je hebt een grote mond en die gaan we snoeren’

Rico Verhoeven snapt dat de partij volgende week niet voor de titel in het zwaargewicht is. ,,Niet iedereen kan om de titel knokken. Er waren geen rechthebbenden die hiervoor in de aanmerking kwamen. Hesdy Gerges is nog niet zo ver dat hij die persoon is. Dus we gaan een mooi toernooi spelen, een mooi gevecht neerzetten, maar niet voor de titel.”

Verhoeven hoopte voor de tiende keer zijn titel te verdedigen na drie maanden zware training. Van een officieel titelgevecht in het zwaargewicht is geen sprake meer na de afzegging van Jamal Ben Saddik wegens een rugblessure. ,,Dubieus”, vindt Verhoeven. ,,Het lijkt me heel sterk dat hij zich zomaar ineens heeft vertild.” Kickboksbond Glory kwam daarna als alternatief met een viermanstoernooi op de proppen, waaraan ook Levi Rigters en Tarik Khbabez meedoen. ,,Nu staat niet mijn titel op het spel, maar wel mijn reputatie”, zegt Verhoeven. ,,En dat weegt voor mij net zo zwaar.”

Het vuurtje wordt ondanks alles als vanzelfsprekend opgepookt. Met name de rivaliteit tussen Verhoeven en Gerges wordt uitvergroot, bleek ook weer uit de persconferentie die vandaag via Zoom werd gehouden. Gerges zorgde in het recente verleden al voor meerdere akkefietjes. Zo was hij de man die eind 2019 op de persconferentie na de partij tussen Verhoeven en Badr Hari plotseling riep ‘hij was gewoon beter’. Verhoeven reageerde destijds vol getergd. ,,Ga in een hoekje zitten en lekker met jezelf bezig zijn. Aandachtszoeker.” Die irritatie zette zicht voort met berichten op social media.

Verhoeven: ,,Er kwam een reactie na die persconferentie en hij had heel sterk zijn mening over die wedstrijd. En dat was bij mij de druppel op dat moment die de emmer over deed lopen. Vandaar mijn heftige reactie. Hij heeft vorig jaar veel gesolliciteerd naar deze wedstrijd, daar hebben wij geen aandacht aan gegeven. Iedereen wil die kans op veel geld en om kampioen te zijn. Om overal op in te gaan is gekkenwerk. Vandaar is dat niet gebeurd. Maar in dit geval valt er iemand af, moesten we op zoek naar oplossing en een wedstrijd heeft een reason to believe nodig. Waarom willen mensen een wedstrijd zien, dát heeft deze wedstrijd wel door alles wat er is gezegd. We hebben twee keer gevochten in een andere tijd, tien jaar geleden bijna. Nu staan we hier, blijkbaar komen wensen toch uit.”

Gerges hoorde het allemaal stoïcijns aan. Verhoeven: ,,Hij doet net alsof hij het kickboksen heeft uitgevonden. Dat heeft hij gewoon niet. Daarom was ik gefrustreerd en dat speelt dat nog steeds. Dat moment wordt nu weer gehyped, maar mijn drive is om te laten zien dat ik weer met de top mee kan knokken.” En dus, zo sprak Verhoeven: ,,Daarom zeg ik tegen hem: Ik ben genereus, want we zijn van een ander level. Het is puur gunnen, hij mag genieten van deze wedstrijd.”

