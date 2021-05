Verwoestende knock-out levert Charles Oliveira de UFC-titel op

Rechtbank: Badr Hari pleegde contract­breuk en moet duizenden euro’s betalen

11 mei De rechtbank van Gent heeft Badr Hari schuldig bevonden aan contractbreuk met kickboksorganisatie Enfusion. Hij zou eind 2017 ten onrechte een gevecht in Antwerpen in 2018 tegen Luis Tavares hebben afgezegd. Hari moet een schadevergoeding betalen van 50.000 euro, zo blijkt uit stukken die in het bezit zijn van deze site. Er was in totaal 1,7 miljoen euro geëist.