Veteranengevecht op komst? Evander Holyfield (58) daagt Mike Tyson (54) opnieuw uit

Tyson maakte vorig jaar zijn rentree en stond in de ring met Roy Jones Jr. In de nasleep riep Holyfield hem op voor een derde gevecht door een verklaring te posten. ,,Mijn team probeerde de strijd te laten plaatsvinden en we kregen alleen excuses. Nu kan ik zien waarom hij een warming-up gevecht wilde voordat hij eraan dacht om met mij te vechten”, zei Holyfield.

Stop met excuses

Tyson beet Holyfield in het oor tijdens hun herkansing in 1997 en werd gediskwalificeerd. ,,Roy Jones was een goede tegenstander voor Mike, maar een gevecht met mij zou een mondiaal evenement zijn en het enige gevecht dat iemand wil zien is een gevecht tussen ons. Er is absoluut geen reden waarom we dit niet zouden moeten laten gebeuren. Geen excuses meer”, aldus een verhitte Holyfield. ,,Dit is de strijd die moet gebeuren voor onze nalatenschappen. Teken het contract en stap in de ring, Tyson. De wereld wacht en het is nu aan jou. Ik ben klaar.”